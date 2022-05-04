Игрок «Динамо» Макаров: в дополнительное время «Реал» обыграет «Манчестер Сити»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».
«Со счётом 2:1 мадридцы победят в дополнительное время. Железно забьёт Бензема, а второй гол со стандарта — какой-нибудь защитник», — сказал Макаров в интервью клубной пресс-службе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинального матча «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».
Игру обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Давиде Масса.
В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» на своём поле со счётом 4:3.
Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0, 0:0), а «Реал» Мадрид оказался сильнее «Челси» (3:1, 2:3).
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