Игрок «Динамо» Макаров: в дополнительное время «Реал» обыграет «Манчестер Сити»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Со счётом 2:1 мадридцы победят в дополнительное время. Железно забьёт Бензема, а второй гол со стандарта — какой-нибудь защитник», — сказал Макаров в интервью клубной пресс-службе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинального матча «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».



Игру обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери — Давиде Масса.



В первом полуфинальном матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» на своём поле со счётом 4:3.



Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико» Мадрид (1:0, 0:0), а «Реал» Мадрид оказался сильнее «Челси» (3:1, 2:3).