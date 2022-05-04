Агент Малкома и Клаудиньо: надеюсь, мои клиенты останутся в «Зените» после бана России

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем своих клиентов в клубе из Санкт-Петербурга после отстранения УЕФА российских клубов от участия в еврокубках в следующем сезоне.

«Новость об отстранении российских клубов появилась совсем недавно. На данный момент нет никакой определённости. Останутся ли Малком и Клаудиньо в «Зените» летом? Надеюсь», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Зенит» оформил четвёртое чемпионство подряд в Российской Премьер-Лиге. Благодаря победе в матче с «Локомотивом» клуб обеспечил себе досрочное завоевание титула. Команда из Санкт-Петербурга набрала 61 очко после 27 туров. У ближайшего преследователя – «Динамо» — 52 очка. Бело-голубые могут догнать «Зенит» по количеству очков, но московская команда уступает санкт-петербургской по результатам очных встреч.