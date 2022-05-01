Агент Малкома и Клаудиньо ответил, готовы ли бразильцы остаться в «Зените» без еврокубков

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, ответил, останутся ли бразильские футболисты в клубе, если в следующем сезоне не смогут сыграть в еврокубках.
Ранее «Зенит» оформил четвёртое чемпионство подряд в Российской Премьер-Лиге. Благодаря победе в матче с «Локомотивом» клуб обеспечил себе досрочное завоевание титула. Команда из Санкт-Петербурга набрала 61 очко после 27 туров. У ближайшего преследователя – «Динамо» — 52 очка. Бело-голубые могут догнать «Зенит» по количеству очков, но московская команда уступает санкт-петербургской по результатам очных встреч.
«Эти вопросы нужно адресовать напрямую Малкому и Клаудиньо, конечно. Мне сложно ответить, не поговорив с ними. Но они счастливы в «Зените», это я знаю. И как их агент я бы рекомендовал им остаться в «Зените». Это отличный клуб, а Санкт-Петербург — отличный город», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».
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