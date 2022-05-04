Каррера: хотел бы посоревноваться за чемпионство с «Зенитом», например, в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Как остановить доминирование «Зенита» в РПЛ? Я не знаю. В последние годы у «Зенита» действительно нет равных конкурентов в чемпионате, остальным клубам нужно проделать серьёзную работу, чтобы побороться с ними за чемпионство.
Возможно, явное доминирование одного клуба как-то и влияет на интерес болельщиков к чемпионату, но это происходит и в европейских топ-лигах, в футболе такое бывает, многие уже привыкли к тому, что один клуб на голову выше остальных.
Безусловно, я бы хотел когда-нибудь посоревноваться с таким «Зенитом» за чемпионство, например, в качестве тренера «Спартака». Это интересный вызов для любого специалиста, — цитирует Карреру Sport24.
- 4 мая 2022
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