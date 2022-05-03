Массимо Каррера: «Спартак» должен организовать чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые должны организовать чемпионский коридор для «Зенита».
«Должен ли «Спартак» организовать чемпионский коридор для «Зенита» 15 мая? Я считаю, что да. Даже если между командами существует соперничество, нет ничего плохого в том, чтобы отдать должное и поаплодировать победителям — «Зениту»! Кстати, команды так делают это во многих лигах и даже в финалах Лиги чемпионов!» — цитирует Карреру «РБ Спорт».
Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
«Зенит» в четвёртый раз подряд стал победителем Российской Премьер-Лиги. Команда из Санкт-Петербурга в восьмой раз в истории стала чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
- 3 мая 2022
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