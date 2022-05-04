Джесси Лингард может стать игроком «Ньюкасла» летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард намерен покинуть команду летом в качестве свободного агента. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, приход в клуб нового главного тренера Эрика тен Хага не может повлиять на решение Джесси. Интерес к игроку обозначили «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл».

Напомним, Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. Действующий контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона-2021/2022. В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Английская Премьер-лига 2021/2022. 28-й тур:

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