Брат Лингарда жёстко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отношение к Джесси

Луи Скотт, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, раскритиковал клуб игрока. Скотт был недоволен тем, что Лингарду не дали попрощаться с болельщиками в последней домашней игре сезона. Как ожидается, англичанин покинет «МЮ» летом в статусе свободного агента.
В понедельник, 2 мая, клуб проводил последнюю домашнюю игру в сезоне АПЛ с «Брентфордом» (3:0). Джесси Лингард всю игру провёл в запасе, хотя на поле вышли Хуан Мата, Неманья Матич, Эдинсон Кавани и Фил Джонс, которые, как ожидается, тоже покинут «МЮ» летом.
«20 лет крови, пота и слёз, четыре домашних трофея, три гола в кубковых финалах. И никакого прощания. Не удивлён, что их ждет Лига конференций в следующем сезоне.
Атаковать игроков за то, что они празднуют, когда владельцы продают клуб Суперлиге, – это нормально. «Класс 92», «Малыши Басби», вами руководят люди, которые даже не знают, что такое офсайдная ловушка. Никакого класса, и фанаты должны это осознать.
Он был там с девяти лет, и его даже не выпустили на замену! Всё хорошо, брат, семья гордится тобой», – приводит слова брата Джесси Лингарда The Telegraph.
- 4 мая 2022
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