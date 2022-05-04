Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брат Лингарда жёстко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отношение к Джесси

Брат Лингарда жёстко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отношение к Джесси
Комментарии

Луи Скотт, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, раскритиковал клуб игрока. Скотт был недоволен тем, что Лингарду не дали попрощаться с болельщиками в последней домашней игре сезона. Как ожидается, англичанин покинет «МЮ» летом в статусе свободного агента.

В понедельник, 2 мая, клуб проводил последнюю домашнюю игру в сезоне АПЛ с «Брентфордом» (3:0). Джесси Лингард всю игру провёл в запасе, хотя на поле вышли Хуан Мата, Неманья Матич, Эдинсон Кавани и Фил Джонс, которые, как ожидается, тоже покинут «МЮ» летом.

«20 лет крови, пота и слёз, четыре домашних трофея, три гола в кубковых финалах. И никакого прощания. Не удивлён, что их ждет Лига конференций в следующем сезоне.

Атаковать игроков за то, что они празднуют, когда владельцы продают клуб Суперлиге, – это нормально. «Класс 92», «Малыши Басби», вами руководят люди, которые даже не знают, что такое офсайдная ловушка. Никакого класса, и фанаты должны это осознать.

Он был там с девяти лет, и его даже не выпустили на замену! Всё хорошо, брат, семья гордится тобой», – приводит слова брата Джесси Лингарда The Telegraph.

7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу 7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу
10 летних трансферов для «Манчестер Юнайтед». Кого ищет Эрик тен Хаг? 10 летних трансферов для «Манчестер Юнайтед». Кого ищет Эрик тен Хаг?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022