Анчелотти опередил Клоппа по количеству выходов в финал Лиги чемпионов

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1.
Наставник мадрицев Карло Анчелотти вышел в финал Лиги чемпионов в пятый раз в своей тренерской карьере, опередив наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который достиг финала в Лиге чемпионов в четвёртый раз в карьере. Будущий финал станет 17-м для «Королевского клуба».
Таким образом, «Реал» по сумме двух матчей (3:4; 3:1) вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
Финальный матч пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Финал изначально должен был проходить на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, но УЕФА перенёс матч из России.
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