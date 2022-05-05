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Советник Федуна: в финале ЛЧ болею за «Ливерпуль». Их форма похожа на форму «Спартака»

Советник Федуна: в финале ЛЧ болею за «Ливерпуль». Их форма похожа на форму «Спартака»
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Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» оказался сильнее «Манчестер Сити» (3:1, ДВ).

«Снова история 90-ой минуты вмешалась в ход игры. С королями не шутят. Этот матч был настоящим зрелищем для тех, кто любит футбол. Но я был уверен, что «Реал» выиграет. Потому что в Лиге чемпионов в определённый момент в игру вступает история. И история настоящего чемпиона — история «Реала».

Но в финале я болею за «Ливерпуль». Я люблю Клоппа и его вертикальный футбол. Тем более, их форма похожа на форму «Спартака», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

По ходу ответного полуфинального матча «Реал» уступал со счётом 0:1, но смог забить на 90-й и 91-й минуте и перевёл игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и сделал счёт 3:1. Первый матч завершился победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.

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