Одоевский: не боюсь конкуренции в «Зените». Восстановился и чувствую себя прекрасно

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский отреагировал на слухи о возможном приходе в клуб нового голкипера в летнее трансферное окно.



«Восстановился, чувствую себя прекрасно. В оставшихся играх мы должны продолжать показывать чемпионскую игру. Что до слухов о новом вратаре, то я не боюсь конкуренции. Опыт тренировок в качестве полевого игрока дал мне эмоции и позволил посмотреть на футбол изнутри. В качестве полевого играл как правый защитник и свободный художник», — цитирует Одоевского пресс-служба «Зенита».



Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.