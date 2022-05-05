Семак: чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил идею организации чемпионского коридора.

«Чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

Ранее в «Спартаке» заявили о том, что не намерены организовывать чемпионский коридор «Зениту» перед матчем 29-го тура РПЛ.