Семак: чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил идею организации чемпионского коридора.
«Чемпионский коридор — не российская традиция, но вещь неплохая», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
Ранее в «Спартаке» заявили о том, что не намерены организовывать чемпионский коридор «Зениту» перед матчем 29-го тура РПЛ.
- 5 мая 2022
-
11:46
-
11:36
-
11:31
-
11:28
-
11:21
-
11:18
-
11:12
-
10:56
-
10:46
-
10:25
-
10:21
-
10:18
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:45
-
09:28
-
09:18
-
08:52
-
08:50
-
08:30
-
08:29
-
06:46
-
04:57
-
04:12
-
03:53
-
03:46
-
03:25
-
03:14
-
03:01
-
02:50
-
02:35
-
02:19
-
02:18