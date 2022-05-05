«Ливерпуль» презентовал домашнюю форму на следующий сезон. Видео

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала ролик с презентацией домашней формы мерсисайдцев на следующий сезон.

Видео размещено на официальном YouTube-канале «Ливерпуля»

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв на стадии 1/2 финала по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2). В английской Премьер-лиге красные занимают второе место в таблице после 34 игр. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» всего на одно очко. Также подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка Англии, в котором сыграют с лондонским «Челси». Ранее «Ливерпуль» уже выиграл Кубок лиги, победив в финальном матче «Челси» по пенальти.

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