Венгер: лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет. Интересная тенденция

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает возрастных форвардов – Карима Бензема, Роберта Левандовского и Златана Ибрагимовича – лучшими нападающими в Европе.

«Интересная тенденция, которую мы наблюдаем сейчас по всей Европе: самые старые нападающие — самые эффективные. 33-летний Роберт Левандовски, 34-летний Карим Бензема, 40-летний Златан Ибрагимович забивают голы в любом возрасте. Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет. Они пользуются любой ошибкой соперника», — приводит слова Венгера Get French Football News.

Напомним, накануне благодаря голу Карима Бензема мадридский «Реал» завоевал путёвку в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Манчестер Сити» с общим счётом 6:5.