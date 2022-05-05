Венгер: лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет. Интересная тенденция
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает возрастных форвардов – Карима Бензема, Роберта Левандовского и Златана Ибрагимовича – лучшими нападающими в Европе.
«Интересная тенденция, которую мы наблюдаем сейчас по всей Европе: самые старые нападающие — самые эффективные. 33-летний Роберт Левандовски, 34-летний Карим Бензема, 40-летний Златан Ибрагимович забивают голы в любом возрасте. Лучшие нападающие Европы – игроки старше 30 лет. Они пользуются любой ошибкой соперника», — приводит слова Венгера Get French Football News.
Напомним, накануне благодаря голу Карима Бензема мадридский «Реал» завоевал путёвку в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «Манчестер Сити» с общим счётом 6:5.
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