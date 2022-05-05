Алвес — о дубле Родриго в ворота «Ман Сити»: каким бы скучным был футбол без бразильцев!

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«В жизни никуда без удачи. Либо ты доминируешь в игре, либо игра доминирует над тобой. Что сделал Родриго! Каким бы скучным был футбол без бразильцев!» — написал Алвес в своей социальной сети.

По ходу второго полуфинального матча команда Карло Анчелотти уступала «Манчестер Сити» со счётом 0:1, но смогла забить на 90-й и 91-й минутах и перевела игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и поставил точку в матче, выведя «сливочных» в финал.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.