Алвес — о дубле Родриго в ворота «Ман Сити»: каким бы скучным был футбол без бразильцев!
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.
«В жизни никуда без удачи. Либо ты доминируешь в игре, либо игра доминирует над тобой. Что сделал Родриго! Каким бы скучным был футбол без бразильцев!» — написал Алвес в своей социальной сети.
По ходу второго полуфинального матча команда Карло Анчелотти уступала «Манчестер Сити» со счётом 0:1, но смогла забить на 90-й и 91-й минутах и перевела игру в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и поставил точку в матче, выведя «сливочных» в финал.
В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем». Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.
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