«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: шотландцы вышли вперёд на 19-й минуте встречи

Сегодня, 5 мая, на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия) в рамках второго полуфинального матча Лиги Европы сезона-2021/2022 «Рейнджерс» принимает «РБ Лейпциг».



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился защитник Джеймс Тавернье, ему ассистировал Райан Кент.

Чтобы включить видео, нажмите на любую область видео или кнопку Play

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг».



Обслуживает встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Соареш Диаш. Ему помогают ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – словак Иван Кружляк.



Напомним, в четвертьфинале «РБ Лейпциг» обыграл итальянскую «Аталанту» (1:1, 2:0), а «Рейнджерс» победил португальскую «Брагу» (0:1, 3:1). Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.