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«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: хозяева открыли счёт в матче на 26-й минуте

«Айнтрахт» — «Вест Хэм»: хозяева открыли счёт в матче на 26-й минуте
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Сейчас проходит ответный полуфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом». Команды играют на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия).

На 26-й минуте колумбийский нападающий франкфуртцев Рафаэль Борре после паса Ансгара Кнауффа открыл счёт в игре. За девять минут до взятия ворот защитник «молотобойцев» Аарон Крессуэлл был удалён с поля.

Первый матч между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом» завершился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды. Напомним, в четвертьфинале «Айнтрахт» по сумме двух матчей оказался сильнее «Барселоны», а «Вест Хэм» разгромил «Лион». До этого подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.

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