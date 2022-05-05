Райолу похоронили в Монте-Карло. На прощании были Ибрагимович, Холанд и Доннарумма

Футбольного агента Мино Райолу похоронили на кладбище в Монте-Карло. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на церемонии прощания присутствовали только семья агента и некоторые его клиенты. С нидерландцем простились нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд и другие.

Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.