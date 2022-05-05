Райолу похоронили в Монте-Карло. На прощании были Ибрагимович, Холанд и Доннарумма

Футбольного агента Мино Райолу похоронили на кладбище в Монте-Карло. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, на церемонии прощания присутствовали только семья агента и некоторые его клиенты. С нидерландцем простились нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд и другие.
Райола представлял интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых были такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.
- 5 мая 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:44
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:09
-
22:50
-
22:47
-
22:30
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:47
-
21:43
-
21:29
-
21:28
-
20:56
-
20:52
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:15
-
20:07
-
19:52
-
19:49
-
19:36
-
19:36
-
19:24
-
19:16