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«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций

«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций
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Сегодня, 5 мая, были сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги конференций сезона-2021/2022.

Итальянская «Рома» дома принимала английский «Лестер Сити». Встреча завершилась победой римлян со счётом 1:0. Единственный гол — на счету форварда Тэмми Абрахама. По сумме двух матчей (1:0, 1:1) «Рома» оказалась сильнее в противостоянии с «Лестером» и вышла в финал Лиги конференций.

В другом полуфинальном матче встретились французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд». Команды сыграли вничью – 0:0. По сумме двух матчей (0:0; 3:2) победу одержал «Фейеноорд». Соответственно, нидерландская команда вышла в финал турнира.

Таким образом, в финальном матче встретятся «Рома» и «Фейеноорд». Финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания) на стадионе «Арена Комбетаре».

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