Ал. Мостовой — о матче «Урал» — «Спартак»: трудно воспринимать РПЛ после Лиги чемпионов

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится завтра, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Стоит сказать, после просмотра Лиги чемпионов тяжело будет перестроиться на наш чемпионат. Трудно воспринимать нашу действительность. «Спартак» после победы должен быть воодушевлён. Однако «Урал» играет за то, чтобы остаться, поэтому просто не будет. Странно, что они на выезде играют лучше, чем дома. Жду открытый футбол.



Одним нужно рисковать, другим не за что переживать. Сейчас те команды, которым нужно больше, набирают очки. Здесь нужно понимать, что «Уралу» нужно больше. Мне видится ничейный результат», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.