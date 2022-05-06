Кечинов: «Спартак» ждёт труднейший матч. Победа над «Динамо» придала «Уралу» уверенности

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Встреча состоится завтра, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«За результат «Спартака» всегда есть опасение, потому что команда играет очень нестабильно. Непонятно, когда команда может выиграть в серьёзной игре, а когда уступить. «Спартак» сейчас может выиграть у кого угодно, а может и проиграть кому угодно. Тут ни в чём нельзя быть уверенным.



«Уралу» деваться некуда, зона вылета рядом. В прошлом туре они победили «Динамо», а это очень серьёзный соперник. Наверняка эта победа добавила «Уралу» и уверенности, и положительных эмоций. «Спартак» ждёт очередной труднейший матч», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.