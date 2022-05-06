Владимир Габулов избежал наказания КДК за заход в судейскую после матча с «Уфой»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении, которое было принято по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Уфа» (1:1).
«Что касается записи в рапорте: после матча Габулов без разрешения делегата матча зашёл в судейскую и бурно высказывал недовольство судейством, без нецензурных выражений в присутствии делегата матча. Подобная запись имеется и в протоколе. Также мы имеем объяснения, что нецензурных выражений и физических воздействий от Габулова не было.
У Габулова не было права заходить в судейскую. Также рассмотрели вопрос обеспечения безопасности на стадионе «Химок». Делегат сказал, что один из сотрудников открыл дверь Габулову, и он зашёл в судейскую. В связи с этим решение следующее: за необеспечение безопасности на стадионе и нарушение регламента РПЛ оштрафовать «Химки» на 200 тыс. рублей и обязать провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно. Испытательный срок — два года.
Тот факт, что Габулов покинул пост генерального директора «Химок» не учитывался при принятии решения. Габулов рассматривался как свидетель по данному вопросу. Он не является лицом, заявленным для участия в соревнованиях. В данном случае его может наказывать только комитет по этике», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 6 мая 2022
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