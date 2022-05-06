Погребняк назвал «Урал» фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между екатеринбуржцами и «Спартаком».



«Я считаю «Урал» фаворитом этого матча. Они провели отличные две игры в Москве: с ЦСКА и «Динамо». Показали отличный футбол высокого уровня, мне понравилось. В Екатеринбурге может проиграть абсолютно любая команда нашей лиги. Завтра «Спартаку» будет очень непросто — хотя когда им было просто? Тем более что они играют на выезде без своих двух основных центральных защитников», — цитирует Погребняка «Спорт-экспресс».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» — «Спартак» состоится в Екатеринбурге в субботу, 7 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.