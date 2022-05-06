Погребняк назвал «Урал» фаворитом в матче со «Спартаком»
Поделиться
Бывший нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между екатеринбуржцами и «Спартаком».
«Я считаю «Урал» фаворитом этого матча. Они провели отличные две игры в Москве: с ЦСКА и «Динамо». Показали отличный футбол высокого уровня, мне понравилось. В Екатеринбурге может проиграть абсолютно любая команда нашей лиги. Завтра «Спартаку» будет очень непросто — хотя когда им было просто? Тем более что они играют на выезде без своих двух основных центральных защитников», — цитирует Погребняка «Спорт-экспресс».
Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Урал» — «Спартак» состоится в Екатеринбурге в субботу, 7 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
Комментарии
- 6 мая 2022
-
18:08
-
18:00
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:22
-
16:58
-
16:57
-
16:56
-
16:13
-
16:01
-
15:57
-
15:51
-
15:30
-
15:24
-
15:22
-
15:18
-
15:11
-
15:07
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:04
-
13:57
-
13:51
-
13:31
-
13:25
-
13:14
-
13:03
-
12:56
Партнерский контент