Главный тренер «Монако» Клеман прокомментировал победную серию команды из восьми матчей

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победную серию команды из восьми матчей кряду.



«Мы рады серии из 8 побед, но смотрим вперёд, и главными остаются два матча, которые нам ещё предстоит провести. Мы должны сохранить тот же настрой и ту же решимость в своих действиях. Все эти победы не случайны, их удалось добиться благодаря упорной работе всей команды, которая проявила свою сплочённость. Мы находимся на пике формы.



Конечно же, мы предпочитаем находиться на том месте, на котором располагаемся сейчас, нежели на том, на котором мы были несколько месяцев назад, но требуется сохранять концентрацию и думать о матче с «Брестом», отбросив всю табличную арифметику», — приводит слова Клемана пресс-служба клуба.



В прошлом матче в рамках 36-го тура Лиги 1 «монегаски» на выезде одолели «Лилль» со счётом 2:1.