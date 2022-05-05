«Лилль» — «Монако». Александр Головин пришёл за Лигой чемпионов

6 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Лилля» оценён экспертами в 3.96. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монако» 6 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лилль» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «Монако» (06.05.2022)

Отгремели ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов. В ожидании финала обратим внимание на внутренние арены. 6 мая состоится встреча, которая откроет программу 36-го тура чемпионата Франции. На стадионе «Пьер-Моруа» в Лилле местный «Лилль» примет «Монако». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В прошлом году «Лилль» стал чемпионом Франции и получил возможность преуспеть в Лиге чемпионов. Однако после глобальной распродажи и ухода Кристофа Галтье сделать этого не удалось. С горем пополам преодолев групповой этап, клуб потерпел поражения в обоих матчах 1/8 финала от «Челси» (0:2 и 1:2) и покинул соревнование.



В Кубке Франции команду из Лилля тоже ожидало разочарование. Ещё на стадии 1/16 финала она уступила «Лансу» (2:2, по серии пенальти 3:4) и была вынуждена сконцентрировать силы на первенстве. Впрочем, неудачно. Сейчас располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1 и уже ни на что не претендует.



За последние шесть матчей в чемпионате Франции «доги» одержали лишь одну победу — над «Страсбургом» (1:0). Также сыграли вничью с «Бордо» (0:0) и «Анже» (1:1). В остальных встречах потерпели поражения. Сначала от «Ланса» (1:2) и «Реймса» (1:2), затем от «Труа» (0:3). Многовато пропустили.

В большей части из этих встреч не принял участия Атем Бен-Арфа. Игрок присоединился к коллективу зимой и должен был качественно усилить игру подопечных Жослена Гурвеннека. Этого не произошло. Более того, нападающий открыто заявил о том, что недоволен политикой президента и главного тренера.



Разгорелся конфликт, по итогам которого форвард был исключён из состава. В грядущем матче Бен-Арфа участия, естественно, не примет. Как и ещё два футболиста «Лилля» — Ренату Саншеш и Бурак Йылмаз. Полузащитник и нападающий схлопотали красные карточки в матче последнего тура Лиги 1 с «Труа» и будут отбывать дисквалификацию. Потери очень серьёзные.



А вот «Монако» в последних семи встречах в чемпионате Франции играл строго на победу. В результате сначала разгромил «ПСЖ» (3:0), затем одолел «Метц» (2:1), «Труа» (2:1), «Ренн» (3:2), «Ниццу» (1:0), «Сент-Этьен» (4:1) и «Анже» (2:0). За счёт этого поднялся на четвёртую строчку в таблице и продолжает бороться за путёвку в Лигу чемпионов.

У монегасков столько же очков, сколько у идущего на третьем месте «Ренна». То есть 62. При этом отставание от занимающего вторую строчку «Марселя» составляет три очка. Календарь у всех похожий по сложности, но конкуренты показывают менее стабильные результаты на финише. К тому же будут сражаться друг с другом. Это шанс.



Также монегаски добрались до полуфинала Кубка Франции, где в равной борьбе уступили «Нанту» (2:2, по серии пенальти 2:4). Колоссальные успехи напрямую связаны с фигурой главного тренера — Филиппа Клемана. Бельгиец сменил на посту Нико Ковача и после небольшого адаптационного периода выстроил потрясающую игру.

Благодаря руководству Клемана красно-белые заметно прибавили в качестве и начали демонстрировать великолепный командный футбол. Хотя похвалы заслуживают и индивидуальные действия игроков. Например, в матче последнего тура Лиги 1 с «Анже» техничностью блеснул Александр Головин.



После того как игроки оппонента подали угловой, россиянин подхватил мяч, ловко перебросил его через соперника и разогнал атаку пять в один. Пожалуй, именно контратаки являются одним из главных козырей монегасков. Хотя Клеман не боится и экспериментировать. Не раз тренер менял стратегию и позиции игроков прямо во время матча.



Благодаря такому подходу его подопечные за последние 16 матчей в Лиге 1 потерпели лишь три поражения. Ничьих столько же, а вот всё остальное — победы. Более того, «Монако» идёт на серии из семи побед в первенстве. За это время клуб забил 17 голов, а это внушительно для не самого результативного чемпионата Франции.

Александр Головин за это время отдал только две голевые передачи и забил всего один мяч. Однако его действия по-прежнему добавляют остроты атакам команды. К тому же в полном порядке находятся Бен-Йеддер и Фолланд, всё так же приносят команде огромную пользу в атаке.



При таком раскладе в предстоящем противостоянии гораздо больше верится в успех гостей. У монегасков есть мотивация и командный дух, а у «догов» — ни того ни другого. Возьмём даже лобовую победу «Монако» за коэффициент 2.00. Ждём в старте Головина, который начинает в качестве основного семь туров кряду.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монако» 6 мая 2022 года

Вылет из кубковых соревнований не помог «Лиллю» сконцентрироваться на чемпионате Франции. В последних шести встречах клуб выступил плохо, а в преддверии грядущего матча ещё и лишился поддержки важных футболистов. А вот «Монако» после смены главного тренера здорово прибавил и добыл великолепные результаты в последних семи встречах Лиги 1. Обыгрывал при этом даже очень крепких противников. Думаем, победная серия монегасков продлится.



Ставка: победа «Монако» за коэффициент 2.00.