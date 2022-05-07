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«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 7 мая, состоится матч «Нижний Новгород» — «Ахмат». Встреча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Максим Ковалёв (Реутов) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Смолин (Великий Устюг).

«Ахмат» набрал 35 очков в 27 встречах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (29) — на 11-м месте. Ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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