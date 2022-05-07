18-летний вратарь ЦСКА Тороп пропустил после первого удара в створ в РПЛ

Сегодня, 7 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА принимает «Сочи». В стартовом составе армейцев на игру вышел 18-летний вратарь Владислав Тороп, для которого это дебютный матч в РПЛ.



На 10-й минуте отличился полузащитник гостей Артём Макарчук. Тороп пропустил после первого удара в створ в чемпионате России.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».



Тороп дебютировал за ЦСКА 23 сентября 2021 года в игре группового этапа Кубка России с «Зенитом-Ижевск» (4:0), также вратарь выходил в стартовом составе в матче турнира с липецким «Металлургом» (2:0).



Тороп является воспитанником московского клуба. В 14 матчах нынешнего сезона вратарь пропустил 11 мячей и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между ЦСКА и Торопом истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Торопа оценивается порталом Transfermarkt в € 350 тыс.

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