За ЦСКА в РПЛ дебютирует 18-летний вратарь Тороп
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Сегодня, 7 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) московский ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сыграет с «Сочи». Встречу в стартовом составе хозяев начнёт 18-летний вратарь Владислав Тороп, для которого эта игра станет дебютной в чемпионате России.
Тороп дебютировал за ЦСКА 23 сентября 2021 года в игре группового этапа Кубка России с «Зенитом-Ижевск» (4:0), также вратарь выходил в стартовом составе в матче турнира с липецким «Металлургом» (2:0).
Тороп является воспитанником московского клуба. В 14 матчах нынешнего сезона вратарь пропустил 11 мячей и восемь раз сыграл «на ноль». Соглашение между ЦСКА и Торопом истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Торопа оценивается порталом Transfermarkt в € 350 тыс.
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