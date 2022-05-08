Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от победы в матче 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Бетисом» (2:1).

«Я доволен, но мы должны проанализировать матч, выяснить, чего нам не хватало. Эта команда готова бороться, и этого не было в ноябре. Это был равный матч, но нам всё таки удалось победить. Мы — «Барса», и это наш минимум, но в ноябре мы были девятыми, не были даже в зоне попадания в Лигу Европы. Мы должны стать лучше в игре, быть более собранными и конкурировать за титулы.

Это ещё не конец сезона. Важно, что мы знаем, в каком направлении двигаться. Мы должны работать и быть уверенными в своих действиях. Теперь у нас больше шансов стать вторыми, но я хочу бороться за титулы. Мы не можем провести ещё один год, не будучи конкурентоспособными», — приводит слова Хави Marca.

Обзор матча «Барселона» — «Бетис»

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После 35 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Бетис» с 58 очками находится на пятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.