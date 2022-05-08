Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Бетисом»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от победы в матче 35-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Бетисом» (2:1).

«Я доволен, но мы должны проанализировать матч, выяснить, чего нам не хватало. Эта команда готова бороться, и этого не было в ноябре. Это был равный матч, но нам всё таки удалось победить. Мы — «Барса», и это наш минимум, но в ноябре мы были девятыми, не были даже в зоне попадания в Лигу Европы. Мы должны стать лучше в игре, быть более собранными и конкурировать за титулы.

Это ещё не конец сезона. Важно, что мы знаем, в каком направлении двигаться. Мы должны работать и быть уверенными в своих действиях. Теперь у нас больше шансов стать вторыми, но я хочу бороться за титулы. Мы не можем провести ещё один год, не будучи конкурентоспособными», — приводит слова Хави Marca.

Обзор матча «Барселона» — «Бетис»

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

После 35 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Бетис» с 58 очками находится на пятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.

Новость по теме
«Барселона» благодаря голу на 90+4-й минуте вырвала победу у «Бетиса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022