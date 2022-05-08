Вагнер: были предложения от «Эвертона» и «Портсмута», но Гинер был жёстким переговорщиком

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав рассказал об интересе клубов английской Премьер-лиги, а также охарактеризовал президента армейцев в переговорном процессе.

«Уже через год после победы в Кубке УЕФА мы играли с «Арсеналом», после чего и возник интерес, но конкретного предложения в итоге не поступило.

Да, были официальные предложения от других клубов чемпионата Англии – от «Эвертона» и «Портсмута», но наш президент (Евгений Гинер. – Прим. «Чемпионата») был жёстким переговорщиком и не позволил мне уйти. Шли годы, в конечном счёте я так и не получил шанса сыграть в Премьер-лиге. Я бы с удовольствием оказался там, потому что всегда смотрел те матчи и до сих пор помню Тьерри Анри и Уэйна Руни в роли главных звёзд «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Вагнера FourFourTwo.

Напомним, Вагнер провёл за ЦСКА 259 матчей во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами. За свой новый клуб – датский «Мидтъюлланн» 37-летний бразилец принял участие в 10 встречах, на его счету один забитый мяч и одна голевая передача.