«Арсенал» обыграл «Лидс» и укрепился на 4-м месте. Отрыв от «Челси» — 1 очко

Сегодня, 8 мая, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Лидс». Сильнее оказались «канониры». Счёт — 2:1.

Счёт был открыт спустя пять минут после стартового свистка — отличился Эдвард Нкетиа. Ещё через пять минут Нкетиа оформил дубль — ему ассистировал Габриэл Мартинелли. Во втором тайме защитник «павлинов» Диего Льоренте после паса Хуниора Фирпо сократил разницу в счёте — 2:1.

После 36 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты набрали 66 очков. На третьей позиции — «Челси» с 67 очками. «Лидс Юнайтед» с 34 очками находится на семнадцатой строчке.