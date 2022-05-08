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«Арсенал» обыграл «Лидс» и укрепился на 4-м месте. Отрыв от «Челси» — 1 очко

«Арсенал» обыграл «Лидс» и укрепился на 4-м месте. Отрыв от «Челси» — 1 очко
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Сегодня, 8 мая, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Лидс». Сильнее оказались «канониры». Счёт — 2:1.

Счёт был открыт спустя пять минут после стартового свистка — отличился Эдвард Нкетиа. Ещё через пять минут Нкетиа оформил дубль — ему ассистировал Габриэл Мартинелли. Во втором тайме защитник «павлинов» Диего Льоренте после паса Хуниора Фирпо сократил разницу в счёте — 2:1.

После 36 сыгранных туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты набрали 66 очков. На третьей позиции — «Челси» с 67 очками. «Лидс Юнайтед» с 34 очками находится на семнадцатой строчке.

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
08 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Лидс Юнайтед
Лидс
1:0 Нкетиа – 5'   2:0 Нкетиа – 10'   2:1 Д. Льоренте – 66'
Удаления: нет / Эйлинг – 27'
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