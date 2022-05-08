Гильерме: потерпим год без еврокубков, потом сыграем. Но это большая потеря

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме высказался об отстранении российских клубов и команд от международных соревнований.

«У меня была микротравма, к следующей игре буду готов. Что могу сказать по поводу отстранения? Так решили, так будет. Для нас это решение не очень, будем терпеть год, через год сыграем. Конечно, для нас отстранение от еврокубков — это большая потеря», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграл в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона, а сборная России в стыковых матчах к чемпионату мира — 2022 в Катаре.