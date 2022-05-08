Леонид Слуцкий: мы были поострее в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение казанцев в игре 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом (0:1).

«Понятно, сейчас преобладают отрицательные эмоции. Неприятно, когда пропускаешь в концовке, с пенальти. Мне кажется, справедливым был бы иной результат. Мы были поострее. В первом тайме игра была без моментов. Во втором не смогли реализовать свои шансы в контратаках. Очень обидно. Нам очень нужны очки», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав 11-метровый удар. «Локомотив» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. «Рубин» с 29 очками остаётся на 13-й позиции.