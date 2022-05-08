Антон Миранчук рассказал о восстановлении после травмы
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о восстановлении от травмы.
«В принципе, физически ещё чуть тяжело, потому что пропустил очень много. Надеюсь, дальше всё будет нормально и смогу помогать команде. Когда ты отдалён от футбола так долго, то становится немного тяжело. Но всё проходит, надо верить в себя. Поддержка близких — важный момент. Когда подходил к «точке», знал, что болельщики смотрят. Большое им спасибо, придали мне уверенность.
Что касается мотивации в отсутствие еврокубков, то мы играем, чтобы побеждать в каждой встрече. А дальше ситуация будет развиваться. Чувствую ли себя уже ветераном в команде? Нет, 26 лет — самый разгар», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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