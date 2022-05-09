«Милану» осталось набрать четыре очка в двух матчах для победы в чемпионате Италии

«Милан» благодаря выездной победе в 36-м туре чемпионата Италии над «Вероной» (3:1) приблизил себя к первому завоеванию трофея Серии А с сезона-2010/2011.

В оставшихся двух матчах нынешнего чемпионата подопечным Стефано Пиоли предстоит сыграть дома с «Аталантой» и на выезде – с «Сассуоло». В этих двух встречах красно-чёрным необходимо набрать минимум четыре очка, так как в титульной гонке участвует и «Интер», с которым возможно равенство очков после 38-го тура, если они одержат две победы. Однако, если количество баллов с «Интером» будет одинаковое, то преимущество будет на стороне «Милана» из-за лучшей статистики личных встреч.

По итогам 36 матчей в чемпионате Италии «Милан» вернулся на первую строчку турнирной таблицы, набрав 80 баллов. На второй позиции расположился «Интер» с 78 очками. «Наполи» (73), идущий на третьей позиции, потерял математические шансы на чемпионство страны.