Тчуамени, с большой вероятностью, продолжит карьеру в АПЛ
Поделиться
Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени летом может перейти в английский «Ливерпуль».
Как сообщает Marca, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за 22-летнего француза. Также на игрока претендуют «Челси» и «Реал".
В текущем сезоне Тчуамени провел 47 матчей за «Монако», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.
12 августа француз дебютировал в Лиге 1 за «Бордо» в матче со «Страсбуром». За первый сезон сыграл 10 матчей в Лиге 1 и не отличился результативными действиями.
29 января 2020 года было объявлено о переходе Тчуамени в «Монако». 23 января 2021 года французский полузащитник забил свой первый гол в профессиональной карьере в ворота «Марселя».
Комментарии
- 9 мая 2022
-
05:27
-
05:15
-
04:27
-
04:16
-
03:51
-
03:35
-
03:20
-
02:56
-
02:50
-
02:42
-
02:02
-
01:56
-
01:30
-
01:19
-
01:12
-
00:58
-
00:44
-
00:23
-
00:11
-
00:06
- 8 мая 2022
-
23:59
-
23:44
-
23:42
-
23:23
-
23:13
-
22:56
-
22:49
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:18
-
22:12
Партнерский контент