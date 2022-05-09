Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тчуамени, с большой вероятностью, продолжит карьеру в АПЛ

Тчуамени, с большой вероятностью, продолжит карьеру в АПЛ
Комментарии

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени летом может перейти в английский «Ливерпуль».

Как сообщает Marca, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за 22-летнего француза. Также на игрока претендуют «Челси» и «Реал".

В текущем сезоне Тчуамени провел 47 матчей за «Монако», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

12 августа француз дебютировал в Лиге 1 за «Бордо» в матче со «Страсбуром». За первый сезон сыграл 10 матчей в Лиге 1 и не отличился результативными действиями.

29 января 2020 года было объявлено о переходе Тчуамени в «Монако». 23 января 2021 года французский полузащитник забил свой первый гол в профессиональной карьере в ворота «Марселя».

Новость по теме
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и вышел на 1-е место в АПЛ. У «МС» игра в запасе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022