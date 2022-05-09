«Кроме надежд должны быть реальные дела». Экс-президент «Локомотива» — о словах Гильерме

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова вратаря команды Маринато Гильерме.

«Мы — болельщики «Локомотива» тоже надеемся, что клуб выиграет РПЛ в следующем сезоне. Как Гильерме может не надеяться, он вратарь. Я Маринато очень хорошо знаю, знаю так же, что он патриотично относится к клубу. Он абсолютно прав, но кроме надежд должны быть реальные дела. А вот их пока нет, к сожалению.



Когда Сёмина убирали, я говорил, что второе место в РПЛ будет ещё сказкой и счастьем. Сейчас же виден результат необдуманной политики руководства клуба. Поверили бригаде немецких бизнесменов, а всё должно развиться динамично и постепенно. Вот так сломать, потом построить… нужны годы. Игроки сейчас неплохие, и молодёжь, и иностранцы: Изидор, Бека-Бека, Кухта немного потерялся, но мастерство у него есть.



Нужно создать тренерский штаб, которого сегодня нет. Для чего убирали Лоськова, Пашинина? Я Пашинина знаю с 2007-го года, лучше него мало кто сможет подготовить команду в России. А Лоськов — профессор, любому молодому на тренировке финты покажет, которые и не снились. Но будем надеяться, что выводы будут сделаны», — рассказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.