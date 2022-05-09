«Барселона» купит Рафинью по сниженной цене, если «Лидс» вылетит в Чемпионшип

Нападающий «Лидса» Рафинья, который входит в сферу интересов «Барселоны», может достаться испанской команде по сниженной цене. Это произойдёт, если «Лидс» вылетит из английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, если «Лидс» окажется в Чемпионшипе, то сумма выкупа бразильского игрока составит € 25 млн.
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья забил 10 голов и отдал три голевые передачи в 32 матчах английской Премьер-лиги. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 45 млн.
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