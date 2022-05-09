У Магомеда-Шапи Сулейманова родилась дочь

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который сейчас играет на правах аренды за турецкий «Гиресунспор», стал отцом. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ФК «Краснодар».

У российского нападающего родилась дочь.

В сезоне-2021/2022 Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Перед тем как отправиться в аренду, нападающий «быков» продлил контракт с краснодарским клубом до 2024 года.

Отметим, что Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником академии ФК «Краснодар». Он провёл за основную команду черно-зелёных 118 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.

«Гиресунспор» располагается на 14-м месте в турецкой Суперлиге, набрав 44 очка.