У Магомеда-Шапи Сулейманова родилась дочь
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который сейчас играет на правах аренды за турецкий «Гиресунспор», стал отцом. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ФК «Краснодар».
У российского нападающего родилась дочь.
В сезоне-2021/2022 Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Перед тем как отправиться в аренду, нападающий «быков» продлил контракт с краснодарским клубом до 2024 года.
Отметим, что Магомед-Шапи Сулейманов является воспитанником академии ФК «Краснодар». Он провёл за основную команду черно-зелёных 118 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных передач.
«Гиресунспор» располагается на 14-м месте в турецкой Суперлиге, набрав 44 очка.
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