Анчелотти: Бензема и Модрич устали

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил отсутствие футболистов Карима Бензема и Луки Модрича в стартовом составе команды на матч 35-го тура Примеры с «Атлетико» (0:1).



Напомним, Бензема остался на скамейке запасных, а Модрич вышел на замену на 68-й минуте встречи.



«Задача на остаток сезона ясна, оставшиеся матчи позволят поддерживать игровой уровень в преддверии финала Лиги чемпионов. Бензема устал. Он не успел восстановиться к матчу с «Атлетико». Основная задача сейчас — избежать травм. Если игрок устал, я не буду его задействовать. Лука Модрич тоже устал. Вот почему я не стал рисковать и не выпустил их в старте», — приводит слова Анчелотти L'Equipe.



«Атлетико» набрал 64 очка и продолжает оставаться на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на одно очко. «Реал» с 81 очком возглавляет турнирную таблицу и в прошлом туре досрочно стал чемпионом страны.

«Атлетико» всухую обыграл «Реал» в мадридском дерби:

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