Тренер «Ливингстона»: Коновалов способен стать достойным основным вратарём команды
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Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл оценил шансы российского вратаря команды Ивана Коновалова стать основным голкипером шотландского клуба в следующем сезоне.
«Когда Иван перешёл сюда, я решил, что он всегда будет получать игровое время. Я думаю, что Макс Стриек покинет команду летом, потому что к нему проявляют серьёзный интерес. Поэтому я должен принять решение, исходя из интересов команды. Иван способен стать достойным основным голкипером команды в следующем сезоне. Он неплохо провёл два матча. Ему ещё предстоит привыкнуть к темпу шотландского футбола, но он хорош. Я доверяю ему. Чем больше игрового времени Иван получит сейчас, тем лучше он будет играть в следующем сезоне», — приводит слова Мартиндейла BT Sport.
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