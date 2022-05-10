Червиченко: «Динамо» — однозначный фаворит кубкового матча с «Аланией»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России между «Динамо» и «Аланией».
«Динамо» — однозначный фаворит матча с «Аланией». Насколько я помню, «Алания» не претендует на выход из ФНЛ в этом году. Как раз в этом матче полоса невезения «Динамо» закончится, и у команды будет хороший финиш. Согласен, что 2:5 от «Крыльев» настораживает, но и «Барселона» по восемь запускала. Бывает со всеми», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч «Динамо» — «Алания» состоится сегодня, 10 мая. Начало встречи на «ВТБ Арене» — в 16:30 мск. В другом полуфинале, который также пройдёт в Москве, сыграют «Спартак» и красноярский «Енисей».
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