Червиченко: «Динамо» — однозначный фаворит кубкового матча с «Аланией»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России между «Динамо» и «Аланией».

«Динамо» — однозначный фаворит матча с «Аланией». Насколько я помню, «Алания» не претендует на выход из ФНЛ в этом году. Как раз в этом матче полоса невезения «Динамо» закончится, и у команды будет хороший финиш. Согласен, что 2:5 от «Крыльев» настораживает, но и «Барселона» по восемь запускала. Бывает со всеми», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч «Динамо» — «Алания» состоится сегодня, 10 мая. Начало встречи на «ВТБ Арене» — в 16:30 мск. В другом полуфинале, который также пройдёт в Москве, сыграют «Спартак» и красноярский «Енисей».