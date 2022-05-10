Егор Титов: в финале Кубка России все ждут матч «Спартака» и «Динамо»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Кубка России сезона-2021/2022.



«Конечно, команды ФНЛ могут побороться с московскими клубами. Только есть одно но. Нужно смотреть на то, как «Спартак» и «Динамо» подойдут к этим играм. Учитывая, что финал в «Лужниках», все ожидают игру «Спартака» с «Динамо». Это будет яркое событие. Надеюсь, что болельщик пойдёт, заполнит трибуны. Полного стадиона не было уже давно.



Желаю всем командам интересного футбола. Как болельщик «Спартака» желаю этой команде победы. Но, учитывая, что я работал и в «Енисее», хотелось бы пожелать удачи Егору Иванову, Саше Зотову, Валерию Кичину. Это были ведущие игроки, которые и сейчас подтверждают свой высокий уровень. Но пусть финал будет таким, каким он будет. Надеюсь, как сегодня первая пара покажет интересный футбол, так будет и завтра», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.