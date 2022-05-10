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«Барселона» планирует активировать опцию выкупа защитника «Сельты»

«Барселона» планирует активировать опцию выкупа защитника «Сельты»
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«Барселона» намерена пополнить состав защитником «Сельты» Хавьером Галаном. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб планирует активировать сумму выкупа 27-летнего футболиста в размере € 18 млн. Галан рассматривается в качестве конкуренты для Жорди Альбы на левом фланге обороны. Сделка должна состояться в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Галан в 36 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи. «Сельта» заплатила за футболиста «Уэске» летом 2021 года € 4 млн.

Видеообзор матча. Чемпионат Испании по футболу (Ла Лига), 35-й тур. «Барселона» 1:0 «Реал Бетис»:

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