«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Мане, им интересуются «Бавария» и «Барселона»

Английский «Ливерпуль» намерен в конце сезона возобновить переговоры о продлении контракта с нападающим Садио Мане. Об этом сообщает Goal.

Действующее соглашение 30-летнего футболиста с английской командой истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что в услугах сенегальского нападающего заинтересованы «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. С 2012 года Мане вызывается в сборную Сенегала.

Видеообзор. Победа «Барселоны» над «Бетисом» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги:

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