Игроки «Алании» пешком дошли до стадиона «Динамо» перед матчем 1/2 финала Кубка России

Футболисты «Алании» пешком шли до стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в преддверии матча 1/2 финала Кубка России с «Динамо», сообщает комментатор Константин Генич.



«Алания» приехала на стадион следом за «Динамо», однако первым в поворот вошёл автобус московской команды. Главный тренер владикавказского клуба Спартак Гогниев разозлился, так как автобусу нужно было сдать назад, чтобы войти в поворот, что является плохой приметой среди игроков. По этой причине футболисты и тренеры «Алании» покинули автобус и направились на стадион пешком.



Матч 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» в эти минуты проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. К 38-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.