«Манчестер Сити» объявил о переходе Эрлинга Холанда
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
Английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской «Боруссией». Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.
«Манчестер Сити» набрал 86 очков в 35 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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