Спартак Гогниев: сколько у «Алании» денег? Вот у меня в карманах сейчас ничего нет

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев после матча 1/2 финала Кубка России с «Динамо» (0:3) подчеркнул желание продолжать работу во владикавказском клубе.
«Что касается Лиги, командам ниже восьмого места сложно показывать атакующий и агрессивный футбол. Если есть возможность, надо увеличивать Лигу, чтобы росли футболисты. Любому тренеру легко поставить 9 человек за линию мяча и отбиваться. Футболисты должны научиться играть агрессивно. «Алания» шла к этому постепенно. Эти же люди играли во второй Лиге. Не говорю, что они стабильны, но они работают. Шварц проиграл три игры, а его уже закидали шапками! А если бы мы их ещё хлопнули?
Сколько у клуба денег? Вот у меня в карманах сейчас ничего нет. По контракту у меня ещё год, будем обсуждать. У меня есть желание работать в «Алании», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 10 мая 2022
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