Вот для чего нужен был Смолов! Форвард сборной России приблизил «Динамо» к трофею

У Фёдора гол и голевая передача в матче с «Аланией». Теперь динамовцы ждут «Спартак» (или «Енисей»?) в финале Кубка.

«Динамо» вышло в финал Кубка России, где 29 мая в «Лужниках» сыграет с победителем пары «Спартак» – «Енисей».

Место в воротах «Динамо» занял Игорь Лещук. Очевидно, объяснялось это не пятью пропущенными мячами Антона Шунина в Самаре, а тем, что Сандро Шварц меняет голкиперов в РПЛ и Кубке России. На предыдущих стадиях турнира тоже играл Лещук. Кроме того, в состав бело-голубых вернулись Себастьян Шиманьски и Фёдор Смолов. Последний тур хавбек с форвардом пропустили из-за мышечных проблем, но к полуфиналу успели восстановиться от повреждений.

К схеме и игре «Динамо» при Шварце мы давно привыкли, а вот «Алания» – это что-то новое и необычное для широкого круга болельщиков. За ФНЛ всё-таки следят немногие (кроме поклонников самих команд-участниц турнира), пусть это и «лучшая лига мира». Кубок России – возможность познакомиться с весёлой командой Спартака Гогниева.

Экс-динамовец Гогниев фактически решил сыграть без центра поля. За оборону отвечали пять защитников и два центрхава, а тройка атакующих игроков открывалась на одной линии с высоко поднятой защитой «Динамо» и ждала забросов за спины. Впрочем, при владении мячом экс-игрок ЦСКА Хетаг Хосонов выдвигался из центра обороны на позицию опорника. А владеть мячом «Алания» любит, выходит от ворот через короткий и средний пас.

Гости выманивали хозяев на прессинг, чтобы тем самым получать свободное пространство. Однако в некоторых случаях это завершалось «привозами» и моментами у ворот «владикавказского Нойера» Ростислава Солдатенко.

Ещё южане не успевали накрывать бело-голубых в ситуациях с переходами мяча – в скорости игроки «Алании» проигрывали динамовцам. В результате план Гогниева работал не очень хорошо. При 0:0 хозяева несколько раз простили гостей (Смолов мог оформить хет-трик за тайм, плюс однажды Солдатенко выручила перекладина), но на 23-й минуте Смолов на пару с Денисом Макаровым всё-таки создали гол «Динамо». Хосонов выглядел слабым звеном в обороне «Алании». Он заснул на подборе, когда Шиманьски пробил в перекладину, не добежал и за Смоловым в голевом эпизоде.

Своё шоу «Алания» давала, но надо признать, что, например, в матче с «Зенитом» игра команды Гогниева была более осмысленной. В первом тайме полуфинала «Динамо» спокойно управляло игрой как послушным автомобилем на знакомой дороге. Превосходство бело-голубых отражалось и в статистике ударов к перерыву – 9:0 (в створ – 4:0). Москвичам не везло только с реализацией моментов: тот же Шиманьски зарядил в штангу. Ещё динамовцы потеряли Диего Лаксальта, у которого, судя по всему, травма мышцы бедра.

Динамовцы потеряли Диего Лаксальта, у которого, судя по всему, травма мышцы бедра Фото: РИА Новости

Если перестановка, сделанная Шварцем, была вынужденной, то Гогниев прибег к шоковой терапии – тройной замене! «Алания» перешла на схему с четырьмя защитниками, стремилась лучше использовать среднюю линию, чтобы доходить до штрафной Лещука. И тут южан опять подвела любовь к авантюризму. Выходя из обороны через пас, Давид Шавлохов запаниковал и подарил мяч Смолову. Фёдор вроде бы затянул с решением, но всё же выдал голевую передачу Арсену Захаряну.

Тем не менее «Алания» при 0:2 не сдалась, и как заиграла – любо-дорого смотреть было! Один момент у ворот Лещука, второй, третий… Свои штанги должны выручать и динамовцев, если уж гостей спасают. Так и произошло на исходе часа матча. Когда Алан Цараев от души приложился к мячу из-за штрафной, «Динамо» избежало пропущенного гола благодаря перекладине и тому, что мяч приземлился не за линией ворот.

В открытом футболе у команды Шварца была масса свободных зон для организации контрвыпадов. Но то последняя передача у бело-голубых не получалась, то игроки залезали в положение вне игры (правда, некоторые офсайды в обе стороны показались спорными), то свежих ног не хватало. Немецкий тренер освежил атаку, поменяв Смолова и Макарова на Даниила Лесового и Константина Тюкавина. Как раз фол на форварде окончательно уничтожил интригу. Убегавшего один на один Тюкавина лишил гола Шавлохов, заработавший прямую красную карточку.

Второй тайм «Алания» не проиграла по ударам – 4:4 (в створ – 1:2). Но не ушла от поражения, более того – крупного. Шиманьского в день рождения преследовало чудовищное невезение: по попаданиям в перекладину он выполнил норму за сезон. Ещё одно случилось при ударе поляка со штрафного. А вот Тюкавин всё же забил свой гол на 87-й минуте, нырнув за спины защитников и положив мяч под штангу. «Динамо» будет в финале Кубка России впервые с 2012 года.