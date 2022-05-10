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«Барселона» и «Сельта» объявили стартовые составы на матч 36-го тура Примеры

«Барселона» и «Сельта» объявили стартовые составы на матч 36-го тура Примеры
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Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Сельты» на матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Сельта».

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Алвес, Альба, Гарсия, Ф. де Йонг, Гави, Дембеле, Депай, Торрес, Обамеянг.

«Сельта»: Дитуро, Араухо, Айду, Галан, Васкес, Суарес, Бельтран, Серви, Мендес, Гальярдо, Аспас.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему будут помогать ассистенты Диего Барберо Севилья и Алехандро Эстевес.

После 35 сыгранных матчей «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Сельта» с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице.

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