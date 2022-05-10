Директор «Шахтёра»: в РПЛ играют, у них фанаты на трибунах, а на украинцев падают бомбы

Директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна высказался об отстранении российских команд от международных турниров на сезон-2022/2023.
«Российским клубам продлили отстранение ещё на один сезон. Мы платим большую цену, чем они. Они могут играть, у них есть болельщики на трибунах. А на украинцев падают бомбы. Мы бездомные клубы, у нас нет матчей чемпионата.
Что касается русских… Они могут смотреть Лигу чемпионов по телевизору или в интернете. Если у них будет к ним доступ. Они, например, смогут посмотреть матчи «Шахтёра», — цитирует Срну Sportowe Fakty.
Напомним, 2 мая стало известно о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а также молодёжную сборную России от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.
- 10 мая 2022
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